Напомним, что уже несколько дней подряд в Мариуполе происходит массовая сдача украинских морпехов в плен, однако даже фото и видеодоказательства нипочём подельникам президента Украины Владимира Зеленского, которые в один голос говорят о "перемоге".
Напомним, что уже несколько дней подряд в Мариуполе происходит массовая сдача украинских морпехов в плен, однако даже фото и видеодоказательства нипочём подельникам президента Украины Владимира Зеленского, которые в один голос говорят о "перемоге".
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