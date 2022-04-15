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Замкомандира "Азова"* одной фразой опроверг ложь Арестовича о Мариуполе

Замкомандира "Азова"* одной фразой опроверг ложь Арестовича о Мариуполе

Напомним, что уже несколько дней подряд в Мариуполе происходит массовая сдача украинских морпехов в плен, однако даже фото и видеодоказательства нипочём подельникам президента Украины Владимира Зеленского, которые в один голос говорят о "перемоге".

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