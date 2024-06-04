Береза оставила без света более 6 тысяч жителей Чулымского района

Энергетики обвинили в произошедшем лесорубов. «Из-за безответственных действий лесорубов без электричества оказались 146 трансформаторных подстанций, 37 социально значимых объектов и свыше 10 населенных пунктов с общей численностью населения более 6500 человек», – сообщается в телеграм-канале АЭ «РЭС».