В 2024 году эти машины подешевели больше всего

Аналитики Auto.ru составили список автомобилей, которые значительно подешевели в 2024 году. Лидером стал китайский премиум-кроссовер Hongqi HS5, который за предыдущий год снизился в цене на впечатляющие 890 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии