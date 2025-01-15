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В 2024 году эти машины подешевели больше всего

Аналитики Auto.ru составили список автомобилей, которые значительно подешевели в 2024 году. Лидером стал китайский премиум-кроссовер Hongqi HS5, который за предыдущий год снизился в цене на впечатляющие 890 тыс.

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