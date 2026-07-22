Иран: ранним утром по местному времени силы США (США) нанесли авиаудары вблизи или вокруг Банеха, провинция Курдистан, Чавар и Абданан, провинция Илам, Бушер в провинции Бушер, Тебриз в провинции Восточный Азербайджан, Конарак и Чабахар в провинциях Систан и Белуджистан и Кабудараханг в провинции Хамадан.
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