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Контрафронт

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Иран: ранним утром по местному времени силы США (США) нанесли авиаудары вблизи или вокруг Банеха,...

Иран: ранним утром по местному времени силы США (США) нанесли авиаудары вблизи или вокруг Банеха, провинция Курдистан, Чавар и Абданан, провинция Илам, Бушер в провинции Бушер, Тебриз в провинции Восточный Азербайджан, Конарак и Чабахар в провинциях Систан и Белуджистан и Кабудараханг в провинции Хамадан.

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