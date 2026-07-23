Певица Брежнева выложила видео в топе с глубоким декольте и юбке

Певица Вера Брежнева показала фигуру в топе с откровенным декольте. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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