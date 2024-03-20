"Не все выдержат". Интервью с главой алтайского филиала фонда "Защитники Отечества"

Глава алтайского филиала фонда "Защитники Отечества" рассказал amic.ru, как организация работает в регионе и чем помогает участникам СВО и семьям погибших Почти год в Барнауле работает алтайский филиал госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".
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