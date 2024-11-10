Артисты Мариинского и Большого театров выступили в Гаване с «Лебединым озером»

Несмотря на последствия от удара двух ураганов В субботу, 9 ноября, Артисты Большого и Мариинского театров Семен Чудин и Мария Ильюшкина в составе международного коллектива вышли на сцену Национального театра Кубы с балетом «Лебединое озеро» Чайковского.