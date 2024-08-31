Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 100 солдат ВСУ и бронемашину

Подразделения Восточной группировки войск Российской Федерации за последние сутки уничтожили до 100 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также украинскую бронемашину «Козак» и самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.
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