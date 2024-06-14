"Мной крутили все, не только бывшая жена". Моргенштерн* высказался о нежелании возвращаться в Россию, бывшей жене и романе с Лизой Василенко

Рэпер Моргенштерн* стал героем нового выпуска шоу "Вписка", в котором рассказал, почему не может вернуться в Россию, а также о том, как бывшая жена Дилара "тянула из него деньги" и о новом романе с украинской моделью Лизой Василенко.