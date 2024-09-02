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Царьград

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Украинский комбат Кузик заявил о сокрытии офицерами реальных потерь ВСУ

Украинский комбат Кузик заявил о сокрытии офицерами реальных потерь ВСУ

Офицеры ВСУ передают командованию ложную информацию, боясь рассказывать о реальной ситуации в подразделениях.

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