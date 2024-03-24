Прогнозы для французов: чем займутся войска на Украине Евгения КомароваВладимир Рогов, возглавляющий запорожское движение «Мы – вместе с Россией», высказал мнение о возможной потребности украинского президента Владимира Зеленского в привлечении французских военных для подавления протестов на Украине.
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