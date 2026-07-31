Дружина Руси: варяги, степь и воин, который дрался копьём

Раннюю дружину считают то варяжской, то славянской, а её воина — мечником-всадником, но погребения говорят другое: перед нами многоэтничный сплав севера, степи и Византии, а рядовой дружинник дрался в пешем строю копьём, нося меч как знак статуса.