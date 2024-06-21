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Чем так напугал Путин западных военных, что из США прилетел окрик

Чем так напугал Путин западных военных, что из США прилетел окрик

КОТ  КОСТЯН Бабло всегда побеждает зло, особенно если речь идет про западные страны. Еще совсем недавно в США называли «выгодными инвестициями» накачивание боевиков оружием.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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58 мин.
Gennady Sokolovsky
И чо там за &quot;окрик&quot;??? Кому?? Кто???????????
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57 мин.
Аркадий Цыганов
После чёткого предупреждения Путина, военным НАТО на разных базах неуютно: от кого и когда может прилететь.
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18 мин.

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