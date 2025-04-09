BNB может стать прорывным альткоином II-го квартала

Благодаря росту активности в сети, BNB демонстрирует устойчивость среди крупных альткоинов. В первом квартале Binance Smart Chain показал рост доходов на 70% по сравнению с предыдущим периодом, а его TVL восстановил пик начала февраля в размере $6,82 млрд.