Почему ХДС решила покинуть голосование в Саксонии-Анхальт? Что скрывается за паникой Христианско-демократического союза? Как искусственность германской государственности влияет на её распад? И какие исторические параллели с украинскими националистами проводят эксперты? Олег Соскин – экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы – ответил на вопросы зрителей и читателей.
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