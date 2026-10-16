Почему ХДС решила покинуть голосование в Саксонии-Анхальт? Что скрывается за паникой Христианско-демократического союза? Как искусственность германской государственности влияет на её распад? И какие исторические параллели с украинскими националистами проводят эксперты? Олег Соскин – экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы – ответил на вопросы зрителей и читателей.