Стали известны подробности задержания экс-директора барнаульского "Жилфонда"

Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине 2 января Задержанная 2 января 2024 года экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина после своего побега из России жила только в Буэнос-Айресе, готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость.