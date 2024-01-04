Стали известны подробности задержания экс-директора барнаульского "Жилфонда"

Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине 2 января Задержанная 2 января 2024 года экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина после своего побега из России жила только в Буэнос-Айресе, готовила блюда русской кухни и вкладывалась в недвижимость.
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