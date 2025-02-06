РБК: банки в Европе подняли требования к минимальным остаткам на счетах россиян Ряд европейских банков поднял требования к минимальным остаткам на счетах россиян, об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и управляющих активами.
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