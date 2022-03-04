vostokmedia

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна
    Вы замечали особенности воспитания, когда мальчик воспитывается только матерью? Он писает, садясь на горшок, как дево...Приморского депут...
  • Олег Красноусов
    нужно продавать улеводороды только за рублиЕС назвал точную ...
  • Виктор Жаров
    Huawei, твой выход! Жги по полной! Хотя истерику по 5G тихо спустили на тормозах все буржуи.Это реально после...

«Ужасная трагедия»: легендарный журналист скончался в Приморском крае

«Ужасная трагедия»: легендарный журналист скончался в Приморском крае

Знаменитый журналист родился в Уссурийске в 1956 году. Как сообщают коллеги из Дальневосточного отдела полиции на транспорте, трудовой путь Сергей Сильченко начал в сельскохозяйственном отделе уссурийской газеты «Ленинское знамя» в 1980 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх