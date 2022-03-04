«Ужасная трагедия»: легендарный журналист скончался в Приморском крае

Знаменитый журналист родился в Уссурийске в 1956 году. Как сообщают коллеги из Дальневосточного отдела полиции на транспорте, трудовой путь Сергей Сильченко начал в сельскохозяйственном отделе уссурийской газеты «Ленинское знамя» в 1980 году.