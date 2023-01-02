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Москва ввела плату за проезд для иногородних автомобилей

Власти Москвы со 2 января ввели плату для иногородних автомобилей за проезд по Московскому скоростному диаметру — транспортной магистрали, которая проходит через мегаполис и соединяет автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и М-12 Москва — Казань.

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