Москва ввела плату за проезд для иногородних автомобилей

Власти Москвы со 2 января ввели плату для иногородних автомобилей за проезд по Московскому скоростному диаметру — транспортной магистрали, которая проходит через мегаполис и соединяет автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и М-12 Москва — Казань.