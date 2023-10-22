В Нигерии прошел масштабный митинг мусульман в поддержку Палестины

Масштабный митинг в поддержку Палестины с требованием справедливости для палестинского народа и прекращения бомбардировок Израилем сектора Газа собрал десятки тысяч мусульман 21 октября в Лагосе (Нигерия), сообщает издание Daily Trust.
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