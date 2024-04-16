Роман с Мэрлин Монро, 6 браков и 6 детей главного плейбоя Голливуда Тони Кёртиса

Известный американский актер 50-60 годов прошлого века, красавец Тони Кёртис долгие годы не безосновательно считался главным плейбоем Голливуда, без которого сейчас уже сложно представить историю мирового кинематографа.
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