Коста считает, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе: «Когда так продвигают чемпиона, то это нормально, но Хамзат – никто»

«Чтобы драться за пояс в среднем весе, Хамзат должен побить настоящего средневеса. Он хочет напрямую получить пояс? Чимаев еще даже не дрался со средневесом.
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