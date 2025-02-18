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Известная модель снялась обнаженной в ванной

Известная модель снялась обнаженной в ванной

Известная шведская модель с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

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