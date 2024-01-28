За 2023 год Россия экспортировала 76 миллиардов кубов газа в «дружественные страны». Об этом стало известно из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина к выступлению в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия».
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