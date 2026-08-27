Как сносят небоскребы и почему это так дорого

Снос небоскрёбов — процесс интересный, но дорогой. /Фото: nytimes.comНебоскребы — это не только символ архитектурного прогресса, но и практичное решение проблемы дефицита пространства в густонаселенных городах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии