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Как сносят небоскребы и почему это так дорого

Как сносят небоскребы и почему это так дорого

Снос небоскрёбов — процесс интересный, но дорогой. /Фото: nytimes.comНебоскребы — это не только символ архитектурного прогресса, но и практичное решение проблемы дефицита пространства в густонаселенных городах.

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