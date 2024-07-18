В Иванове обработано гербицидами свыше 70-ти очагов произрастания борщевика Сосновского

В Иванове обработано гербицидами свыше 70-ти очагов произрастания борщевика СосновскогоКак сообщили в комитете по экологии Администрации города Иванова, в областном центре продолжается обработка гербицидами зарослей борщевика Сосновского.
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