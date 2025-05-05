Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Определились все пары второго раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25. «Виннипег Джетс» сыграет с «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» — с «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» — с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой Пантерз», а соперником «Вашингтон Кэпиталз» стала «Каролина Харрикейнз» .
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