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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Определились все пары второго раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25. «Виннипег Джетс» сыграет с «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс» — с «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» — с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой Пантерз», а соперником «Вашингтон Кэпиталз» стала «Каролина Харрикейнз» .

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