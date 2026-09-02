Are Oil Futures our Best Defense Now? Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! the5erstrading Renewed US strikes around the Strait of Hormuz shook global markets on September 1.
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