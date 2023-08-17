Филиппины считают риск конфликта из-за Тайваня для себя «серьезной проблемой»

Филиппины стремятся укрепить свою способность противостоять угрозам, подчеркивая при этом необходимость укрепления связей с союзниками при проведении независимой внешней политики в соответствии с шестилетней политикой национальной безопасности.
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