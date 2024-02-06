47% россиян ежедневно пользуются Telegram. Охват мессенджера за год вырос на 27%

Доля россиян, ежедневно использующих Telegram, за год достигла почти половины от всего населения страны возрастом старше 12 летКак сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope, по итогам декабря 2023 года среднесуточный охват Telegram составлял 47%.
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