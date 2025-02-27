За $16 млн в Беверли-Хиллз на продажу выставили дом, где жил Аль Пачино

В почти 500-метровом вековом особняке, который известный актер арендовал много лет подряд, шесть спален с собственными ванными комнатами и бар Дом в Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния), который много лет арендовал американский актер Аль Пачино, выставлен на продажу.