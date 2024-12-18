Польша и другие субсидированные страны ЕС не хотят видеть незалежную в Евросоюзе С конца 2013 года, когда впервые разразился украинский кризис, британское правительство настаивало на необходимости поддержать украинский народ в принятии «европейского выбора».
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