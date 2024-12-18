БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Silver Kont
    А черножопый бесхвостый ишак совсем охуел? Да пусть вводит визовый режим, России это на руку... В качестве ответных м...Визовый режим с Р...
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Иэн Прауд: Став «любимой нахлебницей» ЕС, Украина отодвинет от корыта других соискателей халявы

Иэн Прауд: Став «любимой нахлебницей» ЕС, Украина отодвинет от корыта других соискателей халявы

Польша и другие субсидированные страны ЕС не хотят видеть незалежную в Евросоюзе С конца 2013 года, когда впервые разразился украинский кризис, британское правительство настаивало на необходимости поддержать украинский народ в принятии «европейского выбора».

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Misha Glusch
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