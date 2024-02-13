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Жога встретился с участниками Добровольной Народной Дружины в Курской области

Жога встретился с участниками Добровольной Народной Дружины в Курской области

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога побывал в Курской области. Он встретился с участниками Добровольной Народной Дружины и узнал, в каких условиях проходит подготовка к охране правопорядка.

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