"Евровидение-2024": Вызвали дьявола, стукнулись яйцами и посмотрели, как падает на сцене украинская участница

В этом году "Евровидение" проходит без России. И думается, это хорошо. Иначе нам пришлось бы в ТВ-трансляции увидеть, как там вызывают дьявола, стукаются яйцами и валяют по сцене украинскую участницу - во время выступления она упала.
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