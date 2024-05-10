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"Евровидение-2024": Вызвали дьявола, стукнулись яйцами и посмотрели, как падает на сцене украинская участница

"Евровидение-2024": Вызвали дьявола, стукнулись яйцами и посмотрели, как падает на сцене украинская участница

В этом году "Евровидение" проходит без России. И думается, это хорошо. Иначе нам пришлось бы в ТВ-трансляции увидеть, как там вызывают дьявола, стукаются яйцами и валяют по сцене украинскую участницу - во время выступления она упала.

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