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NBC: США не возобновят помощь Киеву в случае подписания сделки по ресурсам

NBC: США не возобновят помощь Киеву в случае подписания сделки по ресурсам

Даже заключение соглашения о полезных ископаемых не приведет к возобновлению обмена разведывательной информацией и военной поддержки Украины со стороны США, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

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