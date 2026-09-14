На улице Маршала Тухачевского расскажут о Мурманске и воротах в Арктику

В библиотеке № 241 подготовили 17 сентября программу, посвященную Мурманску, крупнейшему городу за Северным полярным кругом.
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