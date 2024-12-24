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SPORT24.ru

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«Манчестер Юнайтед» готов купить трех футболистов на 230 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов купить трех футболистов на 230 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав тремя футболистами, сообщает Football365.«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав тремя футболистами, сообщает Football365.

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