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Кубок IBU. Стремсхайм, Перро, Фрацшер, Сорум, Филип и Александр Андерсен, Эвербю, Йорде выступят в спринте

2 февраля на шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе пройдет мужской спринт.  Кубок IBU по биатлону-2022/23 6-й этап Обертиллиах, Австрия Мужчины Спринт Начало – 12.

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