«Отродясь такого не бывало, и опять то же самое»: 12 золотых «черномырдинок». Карточки

9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Оренбургской области родился Виктор Черномырдин – будущий министр газовой промышленности СССР, председатель правительства Российской Федерации, а также чрезвычайный и полномочный посол России на Украине.
9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Оренбургской области родился Виктор Черномырдин – будущий министр газовой промышленности СССР, председатель правительства Российской Федерации, а также чрезвычайный и полномочный посол России на Украине.
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