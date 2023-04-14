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«Отродясь такого не бывало, и опять то же самое»: 12 золотых «черномырдинок». Карточки

«Отродясь такого не бывало, и опять то же самое»: 12 золотых «черномырдинок». Карточки

9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог Оренбургской области родился Виктор Черномырдин – будущий министр газовой промышленности СССР, председатель правительства Российской Федерации, а также чрезвычайный и полномочный посол России на Украине.

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