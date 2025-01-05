ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Евросоюз в ближайшее время может прекратить военную поддержку Украины, поскольку у него не существует нужного количества ресурсов для того, чтобы и дальше бесконечно платить за Киев, заявил в беседе с ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Во Франции заявили, что ЕС не сможет вечно вооружать Украину и давать ей деньги
Комментарии
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Eduard
Она ЕС и не обязана прстороней Украине ничем!
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17 час.
Eduard
Бредовые оправдание воров.Вся это якобы"помощь" в расчете на чужие территории и ресурсы на которые они губу раскатали!
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17 час.
Андрей Шишинов
"поможет лишь выход страны из состава Евросоюза и НАТО," Не поможет. Пока на их территории будут продолжать работу посольство сша и многочисленные НКО и соросовские и госдеповские никакого даже подобия суверенитета там не будет.
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17 час.
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