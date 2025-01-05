Во Франции заявили, что ЕС не сможет вечно вооружать Украину и давать ей деньги

Бредовые оправдание воров.Вся это якобы"помощь" в расчете на чужие территории и ресурсы на которые они губу раскатали!

Андрей Шишинов

"поможет лишь выход страны из состава Евросоюза и НАТО," Не поможет. Пока на их территории будут продолжать работу посольство сша и многочисленные НКО и соросовские и госдеповские никакого даже подобия суверенитета там не будет.