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Во Франции заявили, что ЕС не сможет вечно вооружать Украину и давать ей деньги

Во Франции заявили, что ЕС не сможет вечно вооружать Украину и давать ей деньги

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Евросоюз в ближайшее время может прекратить военную поддержку Украины, поскольку у него не существует нужного количества ресурсов для того, чтобы и дальше бесконечно платить за Киев, заявил в беседе с ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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Комментарии
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Eduard
Она ЕС и не обязана прстороней Украине ничем!
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17 час.
Eduard
Бредовые оправдание воров.Вся это якобы&quot;помощь&quot; в расчете на чужие территории и ресурсы на которые они губу раскатали!
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17 час.
Андрей Шишинов
&quot;поможет лишь выход страны из состава Евросоюза и НАТО,&quot;                                                                                                                              Не поможет. Пока на их территории будут продолжать работу посольство сша и многочисленные НКО и соросовские и госдеповские никакого даже подобия суверенитета там не будет.
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17 час.

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