❗️⚡️Китайские программы освоения сверхнизких орбит высотой 250–370 км демонстрируют системный подход к созданию длительно функционирующих платформ с активными системами поддержания орбиты.
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❗️⚡️Китайские программы освоения сверхнизких орбит высотой 250–370 км демонстрируют системный подход к созданию длительно функционирующих платформ с активными системами поддержания орбиты.