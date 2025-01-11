В Китае родители стали отправлять детей в школу с курьерами

Новый тренд в Китае: родители начали отправлять детей в школу с помощью курьеров. О нем рассказала местная жительница в соцсетях, что из-за холода не может вставать в 6:30 утра и отводить ребенка в школу, поэтому она решила обратиться к помощи курьера.