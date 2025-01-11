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Политика как она есть

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В Китае родители стали отправлять детей в школу с курьерами

В Китае родители стали отправлять детей в школу с курьерами

Новый тренд в Китае: родители начали отправлять детей в школу с помощью курьеров. О нем рассказала местная жительница в соцсетях, что из-за холода не может вставать в 6:30 утра и отводить ребенка в школу, поэтому она решила обратиться к помощи курьера.

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