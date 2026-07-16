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Курские новости

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Курский омбудсмен поддержала создание мурала в память о мальчике

Курский омбудсмен поддержала создание мурала в память о мальчике

Омбудсмен поддержала губернатора в создании мурала в память о 5-летнем мальчике, спасавшем маму, и выразила недоумение по поводу нежелания жителей одного из домов на улице Клыкова размещать такое изображение.

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