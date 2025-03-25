"Продемонстрировали свою звериную сущность": Захарова об убийстве русских журналистов

В МИД России отреагировали на вражескую атаку, которая привела к гибели русских журналистов.Накануне в Луганской Народной Республике случилась страшная трагедия – при атаке ВСУ погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съёмочной группы того же канала Александр Сиркели.