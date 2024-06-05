Даже меньше сотни: за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу

Одна из наиболее волнительных процедур в аэропорту — это прохождение пограничного контроля. Предвкушение долгожданного отдыха может в одночасье оборваться, если сотрудники в форме откажутся ставить в загранпаспорт штамп о пересечении границы и не откроют заветную металлическую дверцу в зону дьюти-фри.