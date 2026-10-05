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Царьград

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Суд Перми обязал владельцев захламленной квартиры пустить проверку

Суд Перми обязал владельцев захламленной квартиры пустить проверку

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил иск пермского департамента ЖКХ к владельцам квартиры, куда сотрудники ведомства не могли попасть для проверки из-за скопления мусора и риска распространения инфекций.

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