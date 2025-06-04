Лавров призвал не поддаваться на провокации Киева, угрожающие переговорам

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным призвал не поддаваться на провокации со стороны Киева, которые направлены на срыв российско-украинских переговоров.
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