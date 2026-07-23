30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries?

ЗЖ

Зоя Жук

Вызывает уважение позиция Татьяны Ким. Сильная женщина - не ноет, в своих потерях власти не винит. Более того, пообещала компенсировать потери малому и среднему бизнесу за свой счет, хотя не ее вина и у нее потери больше всех. Социальный человечный подход. Редкость для бизнесменов.