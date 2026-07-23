30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries? Версия: ВСУ целенаправленно атакуют активы крупнейших бизнесменов, которых считают близкими к президенту России Роман Злобин Фото: Валентин Егоршин/ТАСС/Архив Материал комментируют: Олег Извеков От атак беспилотников 21 июля снова пострадали объекты крупнейшего маркетплейса Wildberries: и сами склады, и работавшие там люди.
30 взрывов, пожар и дым над Краснодаром. Почему под ударом снова Wildberries?
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Вызывает уважение позиция Татьяны Ким. Сильная женщина - не ноет, в своих потерях власти не винит. Более того, пообещала компенсировать потери малому и среднему бизнесу за свой счет, хотя не ее вина и у нее потери больше всех. Социальный человечный подход. Редкость для бизнесменов.
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4 н.
Сергей Бирюков
"Почему под ударом снова Wildberries?" статья задает вопрос и сама же отвечает: "Трудно сказать, с чем это может быть связано." Офигенно!
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4 н.
OS
Oleg Stulov
У неё корейцы работают
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5 д.
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