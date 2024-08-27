Полицейские Забайкальского края присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Ежегодная акция направлена на поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главная цель Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» – оказать посильную помощь ребятам из малообеспеченных семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для того, чтобы в День знаний они смогли наравне с другими школьниками нашей страны достойно отметить начало учебного года.
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