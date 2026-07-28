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Газета.ру

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Депутат Ткачев: нейросети и VPN - отягчающее обстоятельство для преступника

Депутат Ткачев: нейросети и VPN - отягчающее обстоятельство для преступника

Первый зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев заявил телеканалу Zvezdanews, что Госдума поддержала решение Следственного комитета (СК) РФ считать использование нейросетей и VPN отягчающим обстоятельством для преступников.

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