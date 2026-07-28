Депутат Ткачев: нейросети и VPN - отягчающее обстоятельство для преступника

Первый зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев заявил телеканалу Zvezdanews, что Госдума поддержала решение Следственного комитета (СК) РФ считать использование нейросетей и VPN отягчающим обстоятельством для преступников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии